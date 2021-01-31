Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim. İstifa eden 3 isim bizim partiye katılacak

Memleket Partisi'ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, "Ben de kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim" dedi. İnce Önceki gün istifa eeden 3 milletvekilinin de Memleket Partisi'ne katılacağını duyurdu.

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'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'den gündeme ilişkin bomba açıklamalar geldi. , gündeme ilişkin DHA'ya konuştu. İnce, CHP'den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'e yönelik eleştiriler için şöyle konuştu:

"Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz..."

Genel Merkez'in utanma duygusu kalmamış

"Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani; bu iftiracılıkla bir yere varamazlar." diyen Muharrem İnce şöyle devam etti: "Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış."

Saray'ın çırakları oldu CHP'de...

"İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var."

Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam

"Partide zaten demokrasi kalmamış" diyen Muharrem İnce, "Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" iye konuştu.

Meral Akşener'e de sert çıktı! Sana gelmediler mi?

İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'den istifa eden 3 milletvekilline ilişkin, "Bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler" şeklinde ki sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Çok büyük haksızlık yapmış, Sayın Akşener. Partisini kurduğunda CHP'den bir milletvekili İYİ Parti’ye geçmişti. MHP'den 4 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Sayın Akşener'in o zaman aklı neredeydi. 'Siz CHP ve MHP'den seçildiniz, millete hesap vereceksiniz?' dediğini hatırlamıyorum. Sayın Akşener'e çağrım; ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana bir bana diyorum. Kendi başına geldiği zaman, 'özgür iradeleriyle milletvekilleri parti değiştiriyor' diyecek, ama başka arkadaşlarım yaptığı zaman suçlayacak, yakışmadı, doğru bulmuyorum."

Çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim

"Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz" diyen Muharrem İnce, "İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim." dedi.

'CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz'

"Bana hangi iftiraları atacaklarını doğrusu çok merak ediyorum" diyen İnce, şunları kaydetti: "Çokta şaşırmıyorum, kızmıyorum da buna. Çünkü MYK içerisinde çok yakından bildiğim, hayatının bir bölümünde CHP'ye hakaret etmiş, CHP'ye karşı miting düzenlemiş, CHP ile gönül bağı olmayan o kadar çok insan var ki. Onlardan gerçek bir CHP'li olan Muharrem İnce'ye iftira atmamaları yanlış olurdu. Onların iftiraları vız gelir, tırıs gider. Bizim bu iftiralarla uğraşacak zamanımız yok. Ben gerçek evladım, gerçek anneyim, gerçek CHP'liyim. CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz."

Evet üçü de bizim partiye katılacaklar

Muharrem İnce ayrıca, CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise 'evet' yanıtını verdi.