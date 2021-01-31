Cemil Çiçek'ten olay Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu çıkışı! Keşke İrfan Fidan...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AİHM'in Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu kararları için net konuştu! "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" diyen Çiçek, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için de "Keşke aday olmasaydı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Haber Global'de dikkat çeken açıklamalar yaptı. HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrıları değerlendiren Çiçek, şunları kaydetti: "Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da 'Ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim' şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı."

AYM kararlarına uyulmalı

Cemil Çiçek, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen AİHM ve AYM kararları için de "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" yorumu yaptı. Çiçek, İrfan Fidan'ın tartışmaları AYM üyeliği için de şunları söyledi:

'Keşke sayın Fidan bu dönem aday olmasaydı'

"Çok derli toplu bir makale yayınlandı bu konuyla alakalı. O makaleyi okuyup oradan bu olaya bakmak var, bir de tümüyle eleştiren taraftan bu olaya bakmak var. Orada, 'Cumhurbaşkanı'nın yaptığının Anayasa'ya aykırılığı yoktur, aday olmasının da aykırılığı yoktur' diyor. Keşke sayın Fidan bu dönem aday olmasaydı. Belki bu tartışmayı yapmazdık."

Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Cemil Çiçek'in Demirtaş'a yönelik sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Makul bir ses mi duyduk? Hadi hayırlısı" mesajını paylaştı.