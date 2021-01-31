Ahmet Hakan'dan çağrı: Açın lokanta ve kafelerin önünü, duyun feryadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine yaptığı çağrıda "Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, kafe ve restoranlarda çalışanların sorunlarına değinerek, çok sıkı kural ve denetimlerle işletmelerin açılmasını istedi. Hakan, "Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler." değerlendirmesi yaptı.

Hakan, şunları söyledi: Sevgili hocalarım. Özellikle Bilim Kurulu üyesi hocalarım. Şubat diyorsunuz, mart diyorsunuz. Vaka sayısı diyorsunuz, ölüm sayısı diyorsunuz. Mutasyon diyorsunuz, mutant diyorsunuz. Çin aşısı diyorsunuz, Alman aşısı diyorsunuz. 14 gün diyorsunuz, 28 gün diyorsunuz.

"Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler"

Kısacası... Diyorsunuz da diyorsunuz. Fakat bir türlü... 'Açılsın artık kapılar' demiyorsunuz.

Sevgili hocalarım. Bilmem farkında mısınız? Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler.

Çok sıkı kurallarla, çok sıkı denetimlerle... Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı.