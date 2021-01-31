Beşiktaş'ın yeni transferi! Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın transferi için her konuda anlaştığı Milli futbolcu Cenk Tosun'un ne zaman İstanbul'da olacağı belli oldu.Abone ol
Transfer döneminin son günlerinde eski futbolcusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşuyor. Cenk Tosun'un bu gece özel uçakla 00:00'da İstanbul'a geleceği belirtiliyor.
İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?''
Cenk, sosyal medya hesabından da ''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?'' diyerek Beşiktaş taraftarlarına seslenmişti.