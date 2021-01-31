BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi! Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın transferi için her konuda anlaştığı Milli futbolcu Cenk Tosun'un ne zaman İstanbul'da olacağı belli oldu.

Abone ol

Transfer döneminin son günlerinde eski futbolcusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşuyor. Cenk Tosun'un bu gece özel uçakla 00:00'da İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?''

Cenk, sosyal medya hesabından da ''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?'' diyerek Beşiktaş taraftarlarına seslenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof.Dr. Bülent Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Aşı randevusu alma: Covid 19 aşı randevusu alma ekranı nasıl kayıt olunur?
Korona aşısı olan 22 yaşlı Covid-19 nedeniyle öldü! 'Aşı oldum cildim griye döndü” dedi ve öldü
İzmir'de iki çocuk babası müzisyen karbonmonoksit gazından zehirlendi
Banu Ilıcalı'nın annesi kim Acun Ilıcalı'nın evlilikleri ve çocukları
RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı
HDP, Ayhan Bilgen’e 'yeni parti' sinyali verdiği mesajlarına gelen olumsuz yanıtların çıktılarını gönderdi
Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş: Yumurta, süt dağıtımında bile yüzlerce kişi kuyruğa giriyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı
Seda Başbuğ kimdir Acun Ilıcalı'nın ilk eşi kaç yaşında?
Yorumlar