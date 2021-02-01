Dolar, euro ve altın almalı mı satmalı mı? Dikkat çeken tahmin
Piyasalar, 2021’e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolarda 7,20 - 7,50 bandında hareket ediyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? İşte dikkat çeken dolar tahmini...
Piyasalar ocak ayına güçlü başladı. Borsadaki satışların düzeltme niteliğinde kalabilmesi finansal veriler ve TCMB’nin adımlarına bağlı. Ayın son haftasında oldukça volatil bir görünüm sergilendi. Borsada ekim ayından bu yana en kötü performans gözlenirken BIST 100 Endeksi 50 günlük ortalamasını test etti.
Aynı şekilde haftalık bazda da sekiz haftalık ortalamalara geriledi. Endeksin haftalık verileri zirve dönüşlerinde iki ya da üç hafta düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Sonrasındaysa hızlı toparlanma gerçekleşmemişse gelinen seviyelerde bir süre yatay hareket gündeme geliyor. Ocak ayında borsa yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.
Değer kaybı
Dolar kuru 7,43 TL’den başladığı ayı 7,31’den tamamladı. Yüzde 1,56 değer kaybetti. Euro’daki değer kaybı yüzde 3 oldu. Altının onsu 1.892 dolardan başladığı ocak ayını 1.865 dolardan tamamladı ve yüzde 1,46 değer kaybetti.
Milliyet'ten Zeynep Aktaş imzalı habere göre, gümüşün onsu ise 26 dolardan 26,48 dolara yükseldi ve yüzde 1,85 değerlendi. Borsada ise hisse bazında güçlü hareketler görülüyor.