Kübra Par'dan CHP yorumu: Bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım

CHP'deki istifaları değerlendiren Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Önümüzdeki süreçte CHP içinden bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım" diye yazdı.

Abone ol

"Yeni sistemin küçük partileri kilit aktör durumuna taşıması, sağda ve solda çoklu yapıların oluşmasına neden oluyor." diyen Kübra Par, "Bu süreçten tıpkı AK Parti, MHP ve Saadet gibi CHP de payına düşeni alacak. Önümüzdeki süreçte CHP içinden bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

"Kesin gözüyle bakılıyor"

CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin partiyi yıpratamayacağını söyleyen Habertürk yazarı Par, "3 milletvekilinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı söyleniyor. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi daha bağımsız gibi görünse de diğer iki ismin yani Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un İnce ile birlikte hareket edeceğine kesin gözüyle bakılıyor anladığım kadarıyla" düşüncesini dile getirdi.

"İnce neden onlardan önce ya da onlarla birlikte partiden ayrılmadı?"

"Peki Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce neden onlardan önce ya da onlarla birlikte partiden ayrılmadı?" diye soran Par, şöyle devam etti: Dün hangi gazeteci arkadaşımla konuşsam bu sorunun yanıtını arıyordu. Galiba Muharrem İnce önce bir rüzgâr yaratıp, kadroyu oluşturup daha sonra hareketin başına geçmek istiyor diye yorumladık.