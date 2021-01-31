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Sakarya'da 3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri! Gizlenerek uyuşturucu kullandılar

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sapanca'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anları kayda alan vatandaş, ‘Nereye gidiyor bu nesil’ diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.  Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

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