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HABER /  POLİTİKA

HDP, Ayhan Bilgen’e 'yeni parti' sinyali verdiği mesajlarına gelen olumsuz yanıtların çıktılarını gönderdi

HDP, kulis bilgilerine göre cezaevindeki Ayhan Bilgen’e yeni parti sinyali verdiği sosyal medya mesajlarına gelen olumsuz yanıtların çıktılarını gönderdi. 

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Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla yeni bir parti için nabız yoklamaya başladı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre  mesajlarında "Türkiye’de yeni bir fikre ve tarza ihtiyaç olduğunu" kaydeden Bilgen, “Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkânlarla ilgilidir” dedi.

"Neden bunu yapıyor anlamak mümkün değil"

Bilgen'in önce milletvekili ardından belediye eş başkanı seçildiği partisi HDP’de ise bu mesajlar “talihsiz açıklamalar” olarak değerlendirilirken bir parti yetkilisi “Arkasında milyonlar olan bir partiye karşı bu söylem haksızlık. Parti kurulları, yetkilileri var. Birçok kez görüşüldü. Neden bunu yapıyor anlamak mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Okuyucu yorumlarının çıktıları gönderildi

Bilgen'le görüşmelerden sonuç alamadığını gören HDP, bu kez farklı bir yol izledi. 'Yeni parti' mesajı verdiği sosyal medya paylaşımlarına genellikle olumsuz yanıtlar içeren okuyucu yorumlarının çıktıları avukatları aracılığıyla halen cezaevinde tutulan Bilgen’e gönderildi.

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