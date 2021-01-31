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Korona aşısı olan 22 yaşlı Covid-19 nedeniyle öldü! 'Aşı oldum cildim griye döndü” dedi ve öldü

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en fazla umut bağlanan mRNA aşılarıyla ilgili panik büyüyor. Almanya'da aşı yapılan 2 huzurevindeki yaşlılardan 22'si koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlılardan biri, "Aşı olduktan sonda tüm cildim grileşti" dedikten bir gün sonra hayatını kaybetti.

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Almanya’nın Leverkusen- Rheindorf'taki bir yaşlılar yurdunda ölüm kol geziyor. AWO-Heim'da kalan 149 yaşlı ve personel, koronavirüsün İngiltere mutasyonu olan B.1.1.7'ye yakalandı ve 15 yaşlı, yeni çıkan mRNA tabanlı aşıdan yapılmış olmasına rağmen Covid-19'a bağlı sebeplerle can verdi. Bavyera'nın Miesbach Kasabası'nda da aşılanan 7 yaşlı insan da koronadan vefat etti.

mRNA aşıları mutant virüsten korumuyor mu?

28 Aralık'ta Almanya’da ilk mutasyona uğramış korona vakasına rastlandığı, iki gün sonra ise aşılamanın başladığı açıklandı. O zaman sadece Pfizer/Biontech'in ürettiği mRNA aşısı kullanılıyordu. Almanya'da halen de bu aşı ile Moderna'nın mRNA tabanlı aşısı kullanılıyor.

Cildim komple griye döndü

Aşılanan 15 yaşlı koronadan ölürken, 32 yaşlı ile 25 çalışana daha Covid-19 bulaştı. Yaşlılardan birinin aşıdan sonra kızını arayarak, “Cildim komple griye döndü” dediği ve ertesi gün öldüğü belirtildi. Ölen 91 yaşındaki Johanna Bradke'nin kızı Bild Gazetesi'ne konuştu ve annesinin ikinci doz aşıyı öldüğü gün alacağı açıklandı.

Diğer yurtlara da bulaştı

Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın ürettiği, DNA'ya virüsle savaşmayı öğrettiği öne sürülen mRNA aşılarını savunanlar ise, “Ama zaten bu yaşlılar, korona kaptıkları dönemde aşı olmuşlardı” diyor. Uzmanlar ise, aşının ilk dozunun az koruma sağladığını, asıl korumanın ikinci dozla mümkün olduğunu belirtiyor.

Rheindorf'un, bu şok ölümlerle ilgili ilk örnek olmadığı, Bavyera'nın Miesbach kasabasında da 7 yaşlının aşıdan sonra can verdiği belirtildi. Dortmund, Riedstadt, Koblenz'de de aşılanan yaşlılara yeniden corona bulaştığı belirtiliyor.

Özellikle corona virüsünün İngiltere mutasyonunun bir- iki dakika içinde temas eden kişiye bulaştığı açıklanırken, zaten karantinada tutulan ve kimsenin girmesine izin verilmeyen yaşlılar yurduna virüsün nasıl girdiği tam olarak bilinmiyor.

Elçi-mRNA aşı teknolojisini hangi aşılar kullanıyor

Çin ve Rusya’nın tercih ettiği geleneksel aşılara karşılık Moderna, geleneksel aşı yöntemi yerine elçi-RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu yöntemi deneyen şirketler arasında BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi de yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir mutasyon durumunda aşıya gerekli düzenleme ve eklemelerin hızla yapılabileceği kaydediliyor.

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