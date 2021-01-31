Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubu ilk toplantısını Moskova'da yaptı

RUSYA, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin kararıyla Dağlık Karabağ'da ekonomi ve altyapı sorunlarının ele alınması için kurulan üçlü çalışma grubunun temsilcileri ilk kez bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 11 Ocak'ta Moskova'da yaptıkları Dağlık Karabağ konulu zirvede kurulması üzerinde mutabakat sağladıkları başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Ortak çalışmanın temel unsurları görüşüldü

Rus tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azeri mevkidaşı Şahin Mustafayev ve Ermeni mevkidaşı Mger Grigoryan'la Moskova'da görüştü. Taraflar, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının 9. maddesinde öngörülen 'Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım önündeki engellerin kaldırılması' hususunda yürütülecek ortak çalışmanın temel unsurlarını ele aldı.

Bilirkişi alt grupları kurulması için anlaşma

Başbakan yardımcıları, demiryolu, karayolu ulaşımı ve kombine ulaşım ile güvenlik, sınır ve gümrük kontrolleri de dahil nakliyelerin yapılmasının sağlanmasına ilişkin konularda bilirkişi alt grupları kurulması için anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre söz konusu gruplar 2 Şubat'a kadar kurulacak ve 5 Şubat'a kadar ilk toplantılarını gerçekleştirecek.

Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma toplantısının daha sonra belirlenecek bir tarihte yine Moskova'da yapılması da kararlaştırıldı.