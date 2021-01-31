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Annesini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı! Gerekçesi şok etti

JAPONYA'da bir kadın, ölen annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı. Şans eseri bulunan cesetle ilgili kızının söyledikleri kan dondurdu.

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Japonya'da, evden çıkarılmamak için ölen annesinin cesedini dondurucuda saklayan kadın tutuklandı. Polisin açıklamasına göre, cuma günü tutuklanan Yumi Yoshino'nun, annesinin cesedini 10 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığı tespit edildi.

Açıklamada, öldüğünde 60 yaşında olduğu düşünülen annenin, Tokyo'da belediyeye bağlı toplu konutlardaki evi için kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Annesini 10 yıl önce evde ölü halde bulan kızınınsa, vefattan sonra sözleşmenin geçersiz sayılıp evden çıkarılacağını düşündüğü için cesedi saklamaya karar verdiği belirtildi.

Şans eseri bulundu

Fakat 48 yaşındaki kadın 10 yıl yaşadığı evden ocak ayı ortasında toplamda 1,1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 70 bin TL) kira borcu olduğu için çıkarıldı. Yoshino evi boşalttıktan sonra gelen temizlikçi de bir dolabın içine gizlenmiş dondurucudaki cesedi şans eseri buldu.

Ölüm nedeni ve zamanı anlaşılamadı

Evi boşalttığından beri ortadan kaybolan kadın, cuma günü polis ekiplerince Chiba şehrinde bir otelde yakalandı. Otopsi sonucunda kadının ölüm zamanı ve nedeni anlaşılamadı. Polis raporuna göre vücudun üzerinde herhangi bir yara izi de tespit edilmedi.

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