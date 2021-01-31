İstanbul'a 1 metre kar yağacak! Meteoroloji '1987 karı yağacak’ iddiası için ne dedi?

İstanbul'a bir metre kar yağacağı iddia edildi. Tüm gözler meteorolojiye çevrildi. Gerçekten de önümüzdeki günlerde İstanbul'a 1 metre kar mı yağacak? Neden '1987 karı geliyor' deniliyor. Meteoroloji 1 metre kar yağacak iddiası için ne dedi? İşte ayrıntılar...

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İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar nerdeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Orman'ından geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

Benzer bir hava dalgası İstanbul'a yaklaşıyor iddiası

Benzer bir soğuk hava dalgasının İstanbul'a doğru yaklaştığı iddia edildi. Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Amatör tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.

Şehir efsanesi mi gerçek mi?

Son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, '1987 karı geliyor' gibi şehir efsanelerinin ortaya atıldığı ortaya çıktı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Bırakın bir metrelik karı önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacak” açıklaması yaptı. İŞte Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının o açıklamaları...

1987 kışına benzer bir kış beklemiyoruz

“İstanbul’da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul’da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak."

Balıkesir'den geldiği için öyle deniliyor ama!

"Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar’dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak."