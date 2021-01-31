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Berat Albayrak'ın 2 yardımcısı görevden alındı! İşte yeni Hazine Bakanı yardımcıları...

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki bakan yardımcıları Osman Dinçbaş  ve Bülent Aksu görevden alındı. Nureddin Nebati ise görevini sürdürüyor. Yeni bakan yardımcıları kimler oldu?

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Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki 3 bakan yardımcısından ikisi görevden alındı. Abayrak döneminden sadece 1 bakan yardımcısı kaldı. Cumhuriyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Osman Dinçbaş  ve Bülent Aksu görevden alındı. Nureddin Nebati ise görevini sürdürüyor.

Yeni bakan yardımcıları kimler oldu?

Görevden alınan Dinçbaş’ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AK Parti Erzurum Milletvekili olan Yavilioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yılları arasında da Maliye’de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak’ın bakanlığa geldiği 2018’de bu görevden ayrılmıştı. Görevden alınan Bülent Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı.

Varlık Fonu'na Albayrak'ın yerine atama

Berat Albayrak, bakanlığın ardından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'deki  Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden de istifa etmişti. Albayrak'ın istifasıyla boşalan Başkanvekilliği görevine, Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan’ı atandı. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

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