Tweetleriyle piyasaları sallamıştı! Elon Musk'a şok suçlama!

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk, son günlerde piyasayı manipüle etmekle suçlanıyor. Musk’ın attığı tweetler özellikle bazı hisselerde ve kripto paralarda ciddi oynamalara neden oluyor. Musk kişisel Twitter hesabının bio’sunu #bitcoin olarak değiştirdikten sonra bitcoin’in değeri yüzde 20′den fazla artarak 38.566 dolara çıktı.

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2018'de manipülasyon suçundan sabıkası olan ünlü milyarder Elon Musk, son günlerde attığı tweetlerle piyasaları sarsıyor. Bitcoin ve Dogecoin dışında başta GameSpot olmak üzere hisse senetlerini de zıplatıyor. Yatırımcılar şimdiden düzenleyici kurumları aramaya başladı bile..

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Elon Musk'ın kripto para satın aldığına dair spekülasyonlar da bu hareketlerinin ardından arttı. 24 saatten daha kısa bir sürede, twitter üzerinden Tesla'nın Model S Plaid arabasının yeni bir modelinin yolcuların oynamasına izin vereceğini söyledikten sonra, Cyberpunk 2077 bilgisayar oyununu yapan CD Projekt hisselerini yüzde 12′den fazla artırdı. Birkaç saat sonra Musk, "Cyberpunk ile, düzeltmelerin bile tam anlamıyla düzeltmeleri var ama… harika bir oyun" dedi.

Gamespot'u da salladı

Sabah'ta yer alan habere göre dokunduğu her şeyi altına dönüştüren ünlü yatırımcı Elon Musk, ufak hareketlerle piyasaları sallıyor ve bundan da küçük yatırımcının zarar göreceği ve Musk'ın servetine servet katacağı belirtiliyor. Musk, önceki gün de "Gamestonk !!" diye bir tweet attı ve WallStreetBets Reddit hashtagını kullandı. GameStop ve "stonks" (hisse senetleri için kullanılan bir argo) kombinasyonunda bir kelime oyunu olan tweet'i, GameStop paylaşımlarını büyük bir artışa neden oldu. Tweet, GameStop'un 10 milyar doları aşan değerlemesinin seans sonrası alım satım işlemlerinde tavan yapmasına ve hatta bazı uygulamaların işlemi duraklatmasına neden oldu.

Kimse kanundan üstün olamaz

Londra'da bir girişimci ve teknoloji yatırımcısı olan eski Google çalışanı Rich Pleeth Musk'ın "kendisini bir tweet ile zenginleştirebileceğini" söyledi. Ayrıca "O bir yenilikçi, ancak bu onun kanunların üstünde olduğu anlamına gelmez" yorumunu yaptı. Birçok yatırımcı da bu tür hareketlerin artık denetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Perşembe akşamı da Elon Musk, üzerinde köpek bulunan bir dergi kapağının resmini tweetledi ve Dogecoin'e yatırım yaptığı spekülasyonları ateşledi. Dogecoin fiyatının yüzde 420 gibi muazzam bir artış göstermesine neden oldu.

2018'de SEC dava açmıştı

Bu aslında Elon Musk'ın ilk sabıkaları değil. Musk, üç yıl önce de twitter'da yaptığı yorumlarla borsada hisseleri oynatma girişiminde olmuştu. 2018'de Musk, Tesla'nın hisse başına 420 dolardan halka açılacağını tweetledi ve şirketindeki hisselerini hızla yükseltti. SEC daha sonra Musk'a tweet'in 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık davası açtı. O tweet ile tek seferde 850 milyon dolar kazanan Musk, daha sonra dava sonucu şirketin Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve 20 milyon dolar da ceza ödedi. Musk ve SEC, belirli bir konu listesi üzerinde anlaştı ve tweetlerinin bir avukat tarafından önceden onaylanmasını gerektiren bir anlaşmaya vardı.