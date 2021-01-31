Fatih Erbakan'dan ABD açıklaması: Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında ABD'ye ait Kürecik ve İncirlik askeri üslerinin kapatılması gerektiğini savundu.Abone ol
HaberTürk'te katıldığı 'Gerçek Fikri Ne?' programında Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelere bulunan Fatih Erbakan, "Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı" açıklamasında bulundu.
Erbakan ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak da "Milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli ama Amerikan yönetiminin PKK/YPG sicili ortada" ifadelerini kullandı.
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