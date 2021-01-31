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Fatih Erbakan'dan ABD açıklaması: Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında ABD'ye ait Kürecik ve İncirlik askeri üslerinin kapatılması gerektiğini savundu.

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HaberTürk'te katıldığı 'Gerçek Fikri Ne?' programında Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelere bulunan Fatih Erbakan, "Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı" açıklamasında bulundu. 

Erbakan ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak da "Milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli ama Amerikan yönetiminin PKK/YPG sicili ortada" ifadelerini kullandı. 

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