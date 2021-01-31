BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  YEREL

Olay yeri Gaziantep! Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu

GAZİANTEP'te bir genç, duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Abone ol

Gaziantep'te Yavuzlar Mahallesi'nde, Mustafa Ş. (28) isimli şahıs akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Mustafa Ş.'nin uzun süre banyoda kalması üzerine şüphelenen ailesi banyonun kapısını zorla açarak içeri girdi. Mustafa Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Mustafa Ş.'nin kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri Mustafa Ş.'ye şok vererek kalbi tekrardan çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mustafa Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Mustafa Ş.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak'ın 2 yardımcısı görevden alındı! İşte yeni Hazine Bakanı yardımcıları...
Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor bilet kaç para?
Tweetleriyle piyasaları sallamıştı! Elon Musk'a şok suçlama!
Mutasyona uğramış virüs Türkiye'de yayılıyor! 17 ilde görüldü Tokat'ta varsa her yerde olabilir
Evlerde elektrik faturaları böyle kabarıyor! Elektrik faturasını düşürme tüyoları
Ev almak isteyenlere büyük tuzak! Emlakçılar vatandayı böyle kandırıyor
Japonya'da Covid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
Balıkesir'deki 'jigolo' operasyonunda ağızları açık bırakan notlar! Kurlanları öyle bir kandırmışlar ki...
ABD'de mezarda ırkçılık! Siyahi polisin gömülmesine izin vermediler
Hande Erçel'e benzemek için İngiltere'den geldi perişan oldu! 'Çüş artık, yavaş olun'
Yorumlar