Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendini dekan olarak atadı

Gaziantep Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine (GSF) vekaleten dekan olarak atadı. Prof. Özaydın, "Mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam" diye konuştu.

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine vekaleten dekan olarak atadı. Kamu yönetimi bölümünden mezun olan ve ekonomi alanında çalışmalar yapan Prof. Özaydın, "Ben de memnun değilim bu durumdan. Vekaleten idare ediyorum. Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam" ifadelerini kullandı.

"Geldiği zaman atanır"

Cumhuriye'ten Çağatan Akyol imzalı habere göre, dekanlık görevi için üniversitede profesör bulunmadığını savunan Prof. Özaydın, "Geldiği zaman atanır. Bir doçent var, onu yardımcım yaptım. İşleri o yürütüyor. Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem” ifadesini kullandı.

Ben de mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam. Bana teklif edilse de yapmam. Sizin bildiğiniz bir profesör varsa atayalım.

Prof. Özaydın, 'işi ehline verme' taraftarı olduğunu belirterek, "Ben öğrenciyken iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığını bir mühendis yaptı. Acı ve vahim bir şeydi. Ben de mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam. Bana teklif edilse de yapmam. Sizin bildiğiniz bir profesör varsa atayalım" diye konuştu.

"Devletin kadroları dolu"

Güzel sanatlar fakültesi için profesör ilanı verilmemesini devletin kadrolarının dolması sözleriyle açıklayan Özaydın, mart ayı itibarıyla profesör ilanı için başvuracaklarını belirtti.