Hilal Kaplan olayı nedir neden Habertürk'ten kovuldu

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan bir programa katılmış ve programın moderatörü tarafından yayından kovulmuştu. Bu olayın ardından birçok vatandaş Hilal Kaplan kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve ne dedi sorularına yanıt aradı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk canlı yayına katılan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan kanal yönetimini ve çalışanlarını FETÖ'cülükle suçlayan ağır ithamlarda bulununca sunucu Hülya Kökenek tarafından yayından alındı. Peki dün geceye damgasını vuran olayın sahibi Hilal Kaplan kimdir? Gazeteci Hilal kaplan nereli? Detayları haberimizde sizler için derledik...

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimine devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının öncesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık." başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

Şu anda TV NET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

Çalıştığı gazeteler ise şöyle;

Taraf

Yenişafak

Sabah gazetelerinde çalışmıştır.