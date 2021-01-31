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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon günü HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Dilan Kılıç adliyeye sevk edildi. 

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