CHP'li Şahin Mengü'nün iddiası olay: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü, 3 vekilin istifa etmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede muhalif tabanda bir tepkinin olabileceğini belirterek "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz" düşüncesini dile getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti. Söz konusu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

İnce için yüzde 1 iddiası

Sözcü Gazetesi'den İsmail Saymaz'a değerlendirmelerde bulunan Şahin, Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmek için son hazırlıklarını sürdüren Memleket Hareketi'ni hiç samimi bulmadığını belirtti.

CHP içinde İnce'ye katılacaklarının sayısının yüzde 1'in altında olacağını iddia eden Mengü, söz konusu istifalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

"Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz"

CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." ifadelerini kullandı.