Seda Başbuğ kimdir Acun Ilıcalı'nın ilk eşi kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilcalı anne olunca Acun'un kızı Banu Ilıcalı merak konusu oldu. Babasının mucize çocuk dediği Banu Ilcalı, Acun'un ilk evliliğinden. Banu Ilıcalı'nın annesi ise Seda Başbuğ. TV8'de çalışan 31 yaşındaki Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

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Banu Ilıcalı kimdir, kaç yaşında ve Banu Ilıcalı annesi kim araştırmaları merak konusu oldu. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 19 yaşındaki ilk evliliğinden olan büyük kızı. Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı o dönem büyük bir kaza atlatmış ve kızı o kazadan canlı kurtulunca ona 'mucize çocuk' demişti. 30 yaşındaki Banu Ilıcalı 2016 yıında Efe Ceyhun ile evlendi ve çiftin bebegi oldu, Acun Ilıcalı'da dede oldu.

3 kez evlenen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile 1988 yılında 19 yaşında evlendi. 1993 yılında boşanan çiftin Banu Ilıcalı adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı’nın Seda Ilıcalı ile olan evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı 29 Ocak 1990 doğumlu.Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girdi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de çalışıyor.

Acun hayatının en zor anlarını böyle anlatmıştı:

Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne - babamı buldu.

Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim." dedim.

Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış.

Kızımı soramıyorum: Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir adam duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. ''İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum.'' dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür." dedi. ''Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum.'' dedim. "Ölmüştür." dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı...

Kızım mucize çocuk: Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim. Yaşadığı bunalım sonucunda eşim Seda'dan ayrıldım.

Kolumda 36 dikiş var: Ailemi trafik kazasında kaybedip, sonrasında ilk eşimden boşanınca ben de ipler tamamen koptu. Herkesin bir gün öleceğini, hayatın anlamsız olduğunu düşünerek ölümden hiç korkmadan yaşamaya başladım. Gidip motosiklet aldım. Sonra büyük bir kaza geçirdim. Bir araba soldan gelip çarptı. Arkamda da yakın arkadaşım vardı. O da o kazada vefat etti. Benim ise sol kolum kırıldı. 2 ay hastanede yattım. 36 dikişli bir ameliyat geçirdim ve koluma platin takıldı. Yani ben de mucize eseri yaşıyorum."

Acun Ilıcalı çocukları: Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.

Banu Ilıcalı: Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evlilinden.

Yasemin ve Leyla Ilıcalı: Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden 2 kızı var. Kızlarından birinin ismi Yasemin diğerinin ismi Leyla Ilıcalı.

Melisa Ilıcalı: Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Melisa Ilıcalı babasına çok düşkün.