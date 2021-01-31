BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

Bursa Büyükşehir Stadı'nda yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

 BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

Abone ol

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubu ilk toplantısını Moskova'da yaptı
Ankara – Konya hızlı tren bileti kaç para 2021
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Hilal Kaplan olayı nedir neden Habertürk'ten kovuldu
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendini dekan olarak atadı
Erdoğan'a suikast timi... Mühimmat sağlayan 2 kişi tutuklandı
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu kimdir kiminle evli annesi kimdir?
Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 yıl 3 ay hapis
İstanbul'da korkunç olay! Polis memuru yol kenarında intihar etti
Yorumlar