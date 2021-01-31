Bursa Büyükşehir Stadı'nda yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

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Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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