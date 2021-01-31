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Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş: Yumurta, süt dağıtımında bile yüzlerce kişi kuyruğa giriyor

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, "Yardım alanların sayısında öyle bir artış var ki tahmin edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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"İnanın, ekmek alamama durumu gerçekten var" diyen Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, “Ekonomik durumun iyi olmadığını yardım alanların sayısındaki artışla görüyoruz. Yumurta, süt dağıtımında bile yüzlerce kişi kuyruğa giriyor” diye konuştu.

Garsonlar, müzisyenler...

Altıntaş, şunları söyledi: 2008'de gıda dağıtımıyla, yemek vermekle işe başladık. Çoğu zaman bunları dağıtmakta zorlanıyorduk. Çünkü alanların sayısı azdı. Şimdi durum çok değişti. Gelen ihtiyaç sahibi o kadar arttı ki tahmin edemezsiniz. Eskiden ihtiyacı olmayan bir sürü aile ihtiyaç sahibi durumuna düştü. Garsonlar, müzisyenler ve aklınıza gelen birçok meslek sahibi de ihtiyaç sahibi oldu.

"Öyle bir artış var ki tahmin edemezsiniz"

Altıntaş, "İnanın, ekmek alamama durumu gerçekten var. Yoksa gelip bir tas çorba için beklerler mi? İnsanın ihtiyacı olmasa gelip almaz. Alanların sayısında öyle bir artış var ki tahmin edemezsiniz. Siyaset yapmıyorum, gördüğümü aktarıyorum.” ifadesini kullandı. 

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