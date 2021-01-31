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İzmir'de iki çocuk babası müzisyen karbonmonoksit gazından zehirlendi

İZMİR'in Buca ilçesinde, müzisyen Erdem Topuz (30), odaya götürdüğü soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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Korkunç olay Buca'da bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Müzisyenlikle uğraşan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Erdem T., dün ailesinin evde olmadığı bir sırada yanan kömür sobasını açıp, kovasını dışarı çıkardı. Çıkardığı kovayı odaya koyup, kapıyı kapatan Erdem T., sızan karsbonmonoksit gazından zehirlendi.

Erdem T.'den haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla eve girdiklerinde yerde haraketsiz şekilde bulunup, durum polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.  Sağlık ekipleri, Erdem T.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Müzisyenin cenazesi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Erdem T.'nin intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

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