Aleksey Navalnıy destekçileri, yine sokağa çıktı! Gözaltına alındılar

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e destek amacıyla organize edilen protesto gösterileri başladı. Başkent Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

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17 Ocak'ta Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra gözaltına alınan Navalnıy'a destek için bugün Rusya'nın birçok kentinde protesto gösterileri düzenleniyor. İrkutsk, Krasnoyarsk, Barnaul ve Novosibirsk gibi Sibirya'nın büyük kentlerinde yerel saatle 12:00 civarında çok sayıda kişi cadde ve meydanlarda toplandı Güvenlik güçleri göstericileri uyararak dağılmalarını istedi ancak talep yerine getirilmedi.

'Serbest bırak'

Göstericilerin 'serbest bırak' sloganı atarak Navalnıy'a özgürlük istedikleri görüldü. Onlarca kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Katılım az

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Kamçatka'daki gösterilere 30 kişi katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat eylemde 10 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en doğu ucundaki Vladivostok'ta yaklaşık 60 kişi sokağa çıkarken birkaç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltılar sırasında arbede yaşanmazken güvenlik güçlerinin, göstericilerin bilgilerini istedikten sonra onları otobüslere bindirdiği görüldü. Habarovsk'taki gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu kentteki izinsiz eyleme 58 kişi katıldı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Bu arada başkent Moskova'da eylemler öncesinde toplu taşıma ve restoranların çalışmalarına kısıtlama getirildi.

İçişleri Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi'nin açıklamasına göre kent merkezinde araç ve yaya trafiğine birtakım kısıtlamalar uygulanacak ve merkezdeki bazı ana caddelerde araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Kent merkezinde 09:00 - 23:00 saatleri arasında alkollü içecek satışı yapılmayacak. Bölgedeki alışveriş merkezleri ve restoranlar da geçici olarak kapalı tutulacak.

Ne olmuştu?

Navalnıy taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 31 Ocak'ta izinsiz gösteri düzenleme çağrısı yapmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, izinsiz eylemler konusunda uyarmış, provokasyon, toplumsal düzene yönelik tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağı belirtilmişti.