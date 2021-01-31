Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Çok şiddetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji'den İstanbulluları yakından ilgilendiren uyarı geldi. Bu gece saatlerinde fırtına etkili olacak. Öte yandan yeni haftada yağış ve soğuk yurdu terk ediyor. Hafta itibari ile sıcaklığın 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3