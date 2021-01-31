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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dimitris Pelkas 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Dimitris Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 24'üncü haftada oynanacak Galatasaray derbisinde de yer almaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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