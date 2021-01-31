İki kadın iki korkunç hayat! Abim tecavüz etti, evlendiğim kocam 'babanla yattım' dedi

Şiddet gren iki kadın, aldıkları destekle hayata yeniden tutundu. Her birinin hikayesini anlatmak için korkunç kelimesi bile yetersiz kalıyor. Annesi şiddet uygulayınca abisinin şanına kaçan E.B., abisinin tecavüzüne uğramış. Zorla evlendirildiği adam, ikinci çocukları olunca "Babanla cinsel birliktelik yaşadım" demiş...

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Şiddete karşı sessiz kalmayarak direnen kadınlar yeni bir hayat kurmak için büyük çaba sarf ediyor. Aldıkları desteklerle yaşadıkları ağır travmayı geride bırakmayı başaran şiddet mağduru iki kadın kabus gibi geçen yıllarını anlattı.

Çocukluğundan beri annesinden gördüğü şiddetten kaçan 35 yaşındaki E.B, hayatının kabusunu 15 yaşındayken yanına sığındığı abisinden yaşadı. Abisinin tecavüzüne uğrayan genç kadın, ne olduğunu anlamadan babası tarafından ‘ailenin haysiyetini temizlemek’ maksadıyla hiç sevmediği birisiyle evlendirildi. Evlenmemek için intihara kalkışan E.B, yine de evlenmekten kaçamadı. Evlendiği adam, ikinci çocuktan sonra gelip, "Ben seninle babanla birlikte oldum" dedi.

Eşi ve ailesinden şiddet gören H.G ise, annesi öldükten sonra babası yeniden evlendiğinde 4 yaşındaydı. Üvey annesinden şiddet gördü, okumasına izin verilmedi. Akrabaları, baba evindeki şiddetten kurtulsun diye 17 yaşında evlendirdi. Akraba evliliği yapan H.G, eşi ve eşinin ailesinden de şiddet gördü. 5 yıl evli kalan ve 13 yıldır boşanmaya çalışan genç kadın, 9 ay sığınma evinde kaldı. Şimdi kendisine bir iş buldu ve yeni bir hayat kurdu.

Annemden abiceme kaçtım o da bana tecavüz etti

Şiddet dolu bir çocukluk geçirdiğini anlatan 2 çocuk sahibi 35 yaşındaki E.B, “Ben 1,5 yaşındayken annem ile babam ayrılmış. Annem, babam şiddet uyguladığı için ondan nefret ediyordu. Şiddet dolu bir çocukluk geçirdim. 3 kardeştik, en küçükleri bendim. 16 yaşına gelen evden kaçıyordu. Annem sinirliydi, sürekli şiddet uyguluyordu. Küçücük bir nedenden dolayı bile dövüyordu. Artık nefret etmeye başlamıştım, abim başka bir ülkede yaşıyordu, kurtulmak için onun yanına gittim. O da kaçıp gitmişti. Yanına gidince abimin tecavüzüne uğradım, adımı kötüye çıkardılar. Anneme söyledim, ‘benim oğlum öyle bir şey yapmaz’ dedi. Ben suçlu çıktım, ‘birileriyle birlikte olmuş’ oldum. Beni ‘ailenin haysiyetsizliğini’ kapatmak amaçlı birisiyle evlendirdiler. 3 gün içinde karar verildi ve evlendim” dedi.

Kocam ikinci çocuktan sonra "Babanla beraber oldum" dedi

Evliliğinde yaşadıklarını anlatan E.B, şöyle konuştu: “İlk çocuğum dünyaya geldi, 1,5 yıl sonra ikinci çocuğumu doğurdum. İkinci çocuğum 2 aylıktı eşim bana babamla beraber olduğunu anlattı. Çocuklarımın babasına, ‘ben babasız büyüdüm, çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum, baba figürü olarak kal, ben de anneleriyim ama sen bana dokunmayacaksın’ dedim. Kabul etti ama bir yere kadar zaman geçtikçe annesine ‘beni yanına almıyor’ diye şikayet etti.”

Yaşadıklarımı unutmak istiyorum

7 yıldır kendisine yeni bir hayat kuran genç kadın, yaşadıklarını atlatmak için psikolojik tedavi görüyor. En büyük hayalini ise şöyle anlattı: “Yaşadıklarımı unutmak istiyorum. Çünkü hayatımda çok büyük etkileri var. İkili ilişkilerde güven problemi yaşıyorum, kimseye güvenemiyorum. Güçlü olmam lazım çünkü çocuklarım için bir şeyler yapmadan ölmek istemiyorum. Çok yorgunum ama yaşadıklarımı kimse bilmez.”

Her şey babasının tekrar evlenmesiyle başladı

H.G’nin gördüğü şiddet ise annesi öldükten sonra babasının tekrar evlenmesiyle başladı. 3 kardeş olan ve varlıklı bir aileye sahip H.G, üvey annesinin kendilerini dövüp, babalarına vücutlarındaki morluğu ‘düştü’ diye açıkladığını anlattı. Üvey annesinden odunla dayak yediğini söyleyen 36 yaşındaki H.G, şöyle devam etti:

Bir defasında kafama taşla vurdu

“Annem kanserden vefat etti. Ben 4 yaşındayken babam tekrar evlendi. Üvey annem ilk başta iyiydi, sonra bize kötü davranmaya başladı, şiddet uyguladı. Babamıza anlatmamız halinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Bir defasında kafama taşla vurmuştu, kanadı. Derin bir yara açıldığını hatırlıyorum. Kan durmadı, babama düşüp kafamı taşa vurduğumu söyledi.”

Üvey anne şiddetinden kurtulmak için evlendi

Evleneceği kişiyi hayatında bir kez gördüğünü aktaran H.G, yaşadıklarını şöyle anlattı: “17 yaşına geldiğim zaman akrabalarım beni evlendirmek istedi, kaçış olarak düşündüler. Ama evliliğimde de hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Akrabam olduğu için zarar gelmeyeceğini zannettiler. Üvey annemden kurtarmak için beni evlendirdiler. Evlenmeden önce sadece bir kez gördüm. Babam evlenmemi istemedi ama akrabalar her şeyi yaptı."

Kayınpederim, görümcem, kaynım, eşimin önünde döverdi

"Evliliğimde ilk şiddet ‘neden bunu yapmadın’, ‘şunu niye böyle yaptın’ diye ailesinden başladı. Önce bağrışmalar oldu, sonra fiziksel şiddet gördüm, dövüyorlardı. Daha sonra en ufak bir şeyden bahane üretip dövmeye başladılar. Kayınpederim, görümcem, kaynım beni döverken eşim hiçbir şey yapmıyordu. Evlendiğimiz zaman ailesiyle yaşamaya başladık. Çocuklarım olunca onları bana göstermemeye başladılar, onları görmek istediğimi söyleyince daha çok şiddet gördüm.”

Dayak yediğimi aileme söyledim, 'bu da geçer dediler

Ailesinin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen H.G. “Şiddet gördüğümü ilk başta aileme söylemedim. Evlendiğim için babam benimle iletişimini kesti, hiç görüşmedi. Halama, amcama ve babaanneme sonra söyledim ama bana ‘böyle şeyler olur’, ‘bu da geçer’ dediler. Onlar şiddeti normal karşıladı. Senin dayanılmaz noktaya geldiğini, görmüyorlardı” dedi.

İntihara kalkıştı, bir kadın hayatını kurtardı

13 yıldır boşanmaya çalıştığını aktaran H.G, ilk yıllar maddi imkansızlıklar nedeniyle dava açamadığını dile getirdi. H.G, “Ailemin maddi durumu iyi olmasına rağmen bana destek olmadılar. Çalışmaya başladım, babaannem de psikolojik şiddet uyguluyordu. Onun yanına geldim 2 ay sonra beni yeniden evlendirmek istedi. Artık son noktaya gelmiştim, canıma kıymaya çalıştım. Her yönden dayanılmaz bir noktaya geliyorsunuz. Tam hayatıma kıymak üzereyken komşumuz olan bir kadın bana sahip çıktı, intihar etmeme engel oldu. Bana kızı gibi davrandı, şehir değiştirdik. Yeni bir hayat kurdum, olan ailemle iletişimimi kestim” diye konuştu.