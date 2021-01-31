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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye F-16'larını güçlendiriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinde hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Demir, "F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü belirtti.

Demir, uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

8 bin saatten 12 bin saate çıkarılacak

​Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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