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SGK prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada başvuru yarın sona eriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcunu yapılandırmak isteyenler için başvurular yarın sona eriyor.

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SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, SGK'ya borçlu işveren ve sigortalılara çağrıda bulunarak, yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğunu, ilk taksitin son ödeme tarihinin ise 31 Mart 2021 olduğunu söyledi.

"Bu fırsatları kaçırmayın diyoruz"

SGK'ya borçlu işveren ve sigortalıların, 2020'nin ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait SGK alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Göktaş, "İşveren ve sigortalılarımızın müracaatlarını bekliyor 'bu fırsatları kaçırmayın' diyoruz. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz." dedi.

Yapılandırma nasıl olacak?

Göktaş, açıklamasına şöyle devam etti: Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza, yapılandırma müracaatlarını e-sigorta kanalıyla veya e-Devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

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