CHP'yi bombalayıp istifa eden Çelebi, vekillikten istifa etme şartını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2 milletvekiliyle birlikte partisine sert sözler söyleyip istifa etmişti. Çelebi, olayın yankıları sürerken, 'Vekillikten de istifa et' çağrılarına da yanıt verdi.

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CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hodri meydan"

Twitter'dan açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, "Bu konuları 1.2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri meydan" sözleriyle rest çekti.