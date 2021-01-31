Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsü değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, yayla alanı olmaktan çıkarılan yerler imara açılabilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Trabzon’un Akçabat İlçesinde bulunan Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2, Bolu’nun Göllü Ören, Yaylabeli ile Amasyna’nın Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar yaylarının statüleri kaldırıldı.

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı' olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.