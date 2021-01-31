Bursa'da rahmini kesip 46 yerinden bıçaklamıştı! Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
BURSA'da 14 yıl önce birlikte yaşadığı hamile sevgilisi 46 yerinden bıçaklayıp, rahmini kesen ünlü müzisyen Murat Şenpınar cezaevinde hayatını kaybetti.Abone ol
Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra rahmini kesip 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, Bursa Cezaevi'ne gönderildi. Bugün bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.