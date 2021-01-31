BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  YEREL

Bursa'da rahmini kesip 46 yerinden bıçaklamıştı! Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 14 yıl önce birlikte yaşadığı hamile sevgilisi 46 yerinden bıçaklayıp, rahmini kesen ünlü müzisyen Murat Şenpınar cezaevinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra rahmini kesip 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, Bursa Cezaevi'ne gönderildi. Bugün bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'İstanbul' paylaşımı
Cemre ne demek cemre düşmesi nasıl olur 2021 ilk cemre ne zaman düşer?
124 bin kişi ismini, 260 bin kişi soyadını düzeltti! Uygulama 2020'ye kadar sürecek
Esenyurt'ta 30 kilometrelik kovalamaca! Şüpheli başından vuruldu
MHRS aşı randevusu alma ekranı covid 19 aşı başvuru sayfası
Mariya Zaharova: ABD ve küresel internet şirketleri, Rusya'nın içişlerine müdahale ediyor
Cemil Çiçek'ten olay Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu çıkışı! Keşke İrfan Fidan...
Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsü değişti
SGK prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada başvuru yarın sona eriyor
EBA TV öğretmenleri 10 ayda 10 bin ders videosuyla rekora imza attı! Ziya Selçuk açıkladı
Yorumlar