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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'İstanbul' paylaşımı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamalar nedeniyle boş kalan İstanbul'un simge mekanlarının havadan çekilen görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İki dakika süren videoda İstanbul'un simgelerinden olan ve kısıtlamalar nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ortaköy Camii, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii , Kızkulesi ve Taksim'in görüntüleri yer aldı.
Videoda Orhan Veli'nin İstanbul'u Dinliyorum Şiiri , Cahit Sıtkı Tarancı'nın Bahar Sarhoşluğu Şiiri, Ziya Osman Saba'nın İstanbul Şiiri, Atilla İlhan'ın Ayrılıklar Sevdaya Dahil Şiiri ve Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul Şiiri yer aldı. Videonun sonunda ise  "Kavuşmamız yakın" şeklinde mesaja yer verildi.

"Canım İstanbul,  ayrılıklar sevdaya dahil..."

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  “Canım İstanbul,  Ayrılıklar Sevdaya Dahil... Binlerce şiir yazılsa sana dair,  Mısralar dökülse gönlümüzden deniz gibi, Yine de eksik kalır sana sevdamız. “Ahh güzel İstanbul, şair tarafımız."

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