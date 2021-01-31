Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'GameStop' uyarısı: Olan yine küçük yatırımcıya olacak

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, GameStop olayıyla ilgili yaptığı değerlendirmede önemli uyarılarda bulundu. Demirtaş, "Fakirlerin zenginlere karşı bir zaferi yok; olan yine küçük yatırımcıya olacak." düşüncesini dile getirdi.

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Geçen haftaya damgasını vuran, Reddit sosyal medya platformu üzerinden örgütlenip GameStop firmasının hisse senetlerini satın alan yatırımcıların hisse fiyatını anormal derecede yükseltmesi ve bunun sonunda bazı yatırım fonlarının 5 milyar doları aşan zararlara uğratılması olayına yönelik değerlendirmede bulunan Prof. Özgür Demirtaş, "Bu işin sonunda olan yine küçük yatırımcılara olacak, çok ciddi paralar kaybedebilirler" ifadelerini kullandı.

'Finans piyasalarında anarşi' yorumu

Özgür Demirtaş, GameStop olayını 'Finans piyasalarında anarşi' olarak yorumlayarak, "Elbette ki ben de büyük firmaların yaptığı katakullileri biliyorum. Bir parça bu olaydan mutlu olmuşluğum da var. Ama ben bilim insanıyım, tam olarak öyle değil. Burada fakirlerin zenginlere karşı bir zaferi söz konusu değil, alakası bile yok" diye konuştu.

Bu işin sonunda olan yine küçük yatırımcılara olacak. Çok ciddi paralar kaybedebilirler.

"Kazananların arasında da çok büyük olanlar var"

Demirtaş, "Reddit'teki Wallstreetbets sayfasında onlarca yatırım yapan insanın çoğu zaten anarşizmi savunuyorlar. Burada şunu görüyoruz, birtakım fonlar para kaybederken, birtakım fonlar da para kazanıyor. Burada sadece küçük yatırımcılar kazanıyor, büyükler de kaybediyor diye bir şey yok. Kazananların arasında da çok büyük olanlar var. Dolayısıyla çok net bir isim yok" dedi.

"Ben size bir tavsiye vereyim"

İşin sonunda kaybedenin yine küçük yatırımcılar olacağını savunan Demirtaş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şunları kaydetti: Ben size bir tavsiye vereyim, bu işin sonunda olan yine küçük yatırımcılara olacak. Çok ciddi paralar kaybedebilirler. Sistemde kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmadığı için bu tür sistemlere girmek riskli olabilir.