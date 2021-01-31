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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı. 

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirtti. Selçuk, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi. 

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.

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