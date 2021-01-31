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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab'da terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ve Bab ilçeleri terör saldırılarıyla sarsıldı. Saldırılarda 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 24 kişinin de yaralandığı patlamada çevredeki araç ve binalar hasar gördü. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bir terör saldırısı da Bab'da

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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