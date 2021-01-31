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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibiyle yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sezona Mert Nobre ile başlayan Gençlerbirliği'nde 14 Kasım 2020'de teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirilmişti. 

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Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahalarında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktığını açıklamıştı. 

Süper Lig'de sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde 14 Kasım 2020'de Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirilmişti. 

Kaplan yönetiminde ilk 2 maçını kaybeden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 14 puan (4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) toplayarak çıkışa geçti. Bu performansını sürdüremeyen başkent temsilcisi, ilk devrenin son 4 haftasında oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, son olarak ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

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