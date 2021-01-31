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HABER /  DÜNYA

İran 4,9 şiddetinde depremle sarsıldı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre İran'da saat 19.34'te 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

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İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem oldu. 

Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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