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HABER /  EKONOMİ

Bir zam haberi daha! Şeker zamlandı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin 3,85 lira olan fiyatını, 4,24 liraya çıkardı. Tarımsal kökenli etil alkolün litre fiyatıysa KDV hariç 8, KDV dahil 9,44 liraya yükseldi.

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2019 yılında yapılan zamla Türkşeker’in 50 kilogramlık Polipropilen Torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 liraya, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL liraya, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL’ye, KDV dahil 6,44 TL’ye yükseltilmişti.

Tarımsal kökenli etil alkolün litre fiyatıysa KDV hariç 8, KDV dahil 9,44 liraya yükseldi. Yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 lira, KDV dahil 4,2444 liraya çıkarıldı.

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