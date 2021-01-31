Alanyaspor ertelenen maçta Sivasspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 21. haftasında önceki gün yağmur nedeniyle yarıda kalan Alanyaspor - Sivasspor maçı oynandı. Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Alanyaspor'un gollerini Fatih Aksoy, Davidson ve Babacar atarken; Sivasspor'un tek sayısını penaltıdan Gradel kaydetti. Alanyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.Abone ol
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0
19. dakikada Hakem Zorbay Küçük elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen maç maç ertesi gün 19. dakikadan tekrar başladı.
45+2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.
60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu: 3-0
87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.
90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
90+3. dakikada Sivasspor'dan Gradel serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor: 3 - 1 :Sivasspor
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan
Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)
Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye (Dk. 68 Camara), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 54 Felix), Yatabare, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode (Dk. 81 Ninga)
Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, Dk. 45+2 Davidson, Dk. 60 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis, Dk. 82 Caulker (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)