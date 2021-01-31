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HABER /  OTOMOBİL

Bolu'da devrilen TIR'dan dolayı TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı

BOLU TEM Otoyolu'nda limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılırken; devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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BOLU TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana gelen kazada; İstanbul yönüne giden İbrahim Çay (50) yönetimindeki 33 ACR 667 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR, devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada TIR sürücüsü İbrahim Çay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Çay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen araçları Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi.

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