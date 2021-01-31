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Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gelişini Mısır ordusu engelledi

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği ve İstanbul'a gelmeye hazırlanan Mostafa Mohamed'in gelişi Mısır ordusu tarafından rötara uğratıldı.

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı ve İstanbul'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed'in uçuşu ile ilgili sıkıntı çıktı.

Önceki gece İstanbul'da olması beklenen futbolcunun askerlik sorunları ve belgeleri nedeniyle Kahire'den çıkması Mısır ordusu tarafından engellendi.

Mısır basını ise askerlik belgeleriyle alakalı eksikleri olan 23 yaşındaki Mohamed'in herhangi bir dış ülkeye gidişine izin verilemediğini yazdı.

Gelen haberlerde sorunu çözmek üzere olan Mohamed'in pazartesi akşamına kadar İstanbul'da olması beklendiği de ifade edildi.

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