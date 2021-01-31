Denizlispor galibiyet hasretini Göztepe karşısında dindirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Denizlispor, kötü gidişe konuk ettiği Göztepe karşısında son verdi. Denizlispor'un gollerini Recep Niyaz ve Mesanovic atarken; Göztepe'nin tek sayısını Mihojevic kaydetti. 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren Denizlispor, puanını 17'ye çıkarmasına rağmen son sıradan kurtulamadı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.Abone ol
4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.
7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top auta çıktı.
34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.
41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen topu kornere çeldi.
69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1
79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1
Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor: 2 - 1 :Göztepe
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil
Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş (Dk. 76 Ahmad Yasin), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 89 Diskured), Mesanovic (Dk. 89 Sacko), Sagal (Dk. 66 Bakalorz), Rodallega
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 46 Esiti), Nwobodo (Dk. 89 Napoleoni), Zulj (Dk. 80 Ideye), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Diabate), Ndiaye
Goller: Dk. 41 Recep Niyaz, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç, Dk. 54 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)