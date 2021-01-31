Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı.Abone ol
Güvenlik kaynaklarından edinen bilgiye göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 Caddesi'ndeki patlama, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.
Yaşanan patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken; bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.