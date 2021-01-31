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HABER /  DÜNYA

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından edinen bilgiye göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 Caddesi'ndeki patlama, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Yaşanan patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken; bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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