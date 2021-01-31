Beşiktaş Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk etti. Aboubakar'ın golüyle öne geçen Kartal, Montero'nun (KK) ve Vitor Hugo'nun gollerine engel olamayınca maçtan 2-1 yenik ayrıldı. 9 maçlık serisi sona eren Beşiktaş, bu sonucun ardından 44 puanda kaldı ve liderliği 45 puanlı Fenerbahçe'ye bıraktı. Üst üste 3. galibiyetini alan Fırtına ise 36 puanla 5. sıraya yerleşti.

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90' Lewis Baker'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

88' Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan sken topu önünde bulan Cyle Larin'in arka direkte yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.

84' Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

79' Cyle Larin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

77' KIRMIZI KART! Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Dorukhan Toköz, Flavio Da Silva'ya orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı sert müdahale nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılıyor.

73' Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Edgar Ie'den geri geliyor.

71' Savunmadan seken topu önünde bulan Valentin Rosier'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır sol köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.

69' Cyle Larin'in pasıyla topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza yayından yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır son anda sağ köşeden topu uzaklaştırmayı başarıyor.

68' Anastasios Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Caleb Ekuban'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

63' GOOOLL!!! Trabzonspor, Vitor Hugo'nun golü ile maçta öne geçiyor! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Anastasios Bakasetas'ın yerden ceza alanına gönderdiği pasında solda son çizgide topla buluşan Anthony Nwakaeme şık bir çalımla rakiplerini ekarte ederek meşin yuvarlağı içeri gönderiyor. Domagoj Vida'dan seken topu önünde bulan Vitor Hugo altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

60' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Cyle Larin'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Atiba Hutchinson arka direkte istediği kafa vuruşunu yapamayınca top yan ağlarda kalıyor.

56' Caleb Ekuban'ın ceza sahası dışındadan kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

53' Domagoj Vida'dan topu kapan Anthony Nwakaeme önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerliyor ve ceza yayında önünden kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

49' Valentin Rosier'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın gelişine yaptığı vuruşta Edgar Ie'ye çarpan top kornere gidiyor.

47' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lewis Baker'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djaniny'nin kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

44' GOOOLL!!! Trabzonspor, Francisco Montero'nun kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakalıyor! Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda önce Domagoj Vida'ya ardından Francisco Montero'ya çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluşuyor.

42' Anthony Nwakaeme'nin rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

42' Bernard Mensah'ın ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır son anda sol köşeden topu uzaklaştırmayı başarıyor.

36' Valentin Rosier'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cyle Larin'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

29' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor! Sol kanatta Cyle Larin ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Fabrice N'Sakala hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Vincent Aboubakar altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla Uğurcan Çakır'ın müdahalesi de yeterli olmayınca meşin yuvarlağı sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

23' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

20' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Flavio Da Silva'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djaniny'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

17' Djaniny'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Lewis Baker'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

10' Lewis Baker'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

8' Josef De Souza'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

5' Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Francisco Montero, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Flavio Da Silva, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny