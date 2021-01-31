Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Fenerbahçe'yle anlaştı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.Abone ol
Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor. İrfan'la da bir araya gelen sarı-lacivertli yetkililer, sözleşme ayrıntılarını konuşuyor.
Fenerbahçe, Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.