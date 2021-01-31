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İstanbul Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen bir kişiye yanına yanaşan araçtan inen kişi tarafından silahla ateş açıldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL Sarıyer Yeniköy Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana gelen olayda; sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.'nin yanına ticari bir araç yanaştı. Araçtan inen kişi, yanında bulunan silahla Ayhan B.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayhan B., kanlar içinde yere düştü. Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Ayhan B.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstinye Devlet Hastanesine götürdü. Ayhan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede şerit çekerek olay yeri incelemesinde bulunan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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