Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etti. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi 4.5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ardından milli futbolcunun transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Medipol Başakşehir'e para artı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi bonservisleriyle birlikte verecek.

Fenerbahçe, ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon Euro + KDV ödenecektir" denildi.

Azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Başakşehir'e ödenecek

Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci 💛💙 pic.twitter.com/fzrYObrHZ9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021

"Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa alır"

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı. Videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa alır" denildi.

Medipol Başakşehir'den veda

Medipol Başakşehir de, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.

''Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum''

İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile bir araya geldi. Başarılı futbolcu, sarı-lacivertli formayı giyerek yaptığı ilk açıklamada, şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim sahada. Göksel Gümüşdağ başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, çok emek verdim. Onlar da bana çok emek verdi. Karşılığını aldığımı düşünüyorum. Sonrasında Ali Koç başkanımız buraya kadar geldi, ona da çok teşekkür ederim. Emre ağabeye çok teşekkür ederim. Çok mutluyum."

''Bundan sonra sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah''

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen İrfan Can, "Bundan sonra sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah. Onlar da beni sabırsızlıkla beklesin. Çünkü ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.