Manisa'da korkunç infaz! 4 ceset bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi başlarından vurulmuş halde bulundu.Abone ol
MANİSA’nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.